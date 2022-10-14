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إجلاء آلاف السكان من جنوب شرق أستراليا جراء السيول والفيضانات

2022-10-14

سيدني-سانا

طلبت السلطات من آلاف الأشخاص في جنوب شرق أستراليا إخلاء منازلهم اليوم وذلك بعد يومين من الأمطار المتواصلة التي تسببت في حدوث سيول عارمة وفيضان مياه الأنهار.

ونقلت رويترز عن مسؤولين محليين قولهم إن أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز والمناطق الشمالية من جزيرة تسمانيا تعرضت لظروف جوية قاسية، حيث استقبل بعضها منذ مساء الأربعاء كميات من الأمطار تسقط عادة في أكثر من شهر.

وأضاف المسؤولون أن العديد من الأنهار في ولاية “فيكتوريا” وصلت إلى مستويات فيضانات شديدة الارتفاع ما أدى إلى إجلاء السكان ليلاً، وفي ولاية “تسمانيا” اشتدت أزمة الفيضانات مع صدور مزيد من أوامر الإجلاء خلال الليل، بينما قضى مئات السكان في جنوب نيو ساوث ويلز الليل في مراكز الإيواء.

ولقي شخصان مصرعهما أمس جراء الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في أستراليا.

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