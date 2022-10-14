الرئيس الأسد يشارك في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع بني أمية الكبير بدمشق 9-10-2022 2022-10-14 حضور السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد مباراة بكرة السلة ضمن منافسات دورة ألعاب جريح الوطن البارالمبية 12-10-2022 ثلاث ميداليات فضية لسورية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكواندو 7-10-2022 اختتام منافسات سباق دروب تشرين الدولي الثالث للدراجات 8-10-2022 افتتاح معرض مشاريع وأبحاث الطلاب المتميزة لعام 2022 في كلية الهمك بجامعة دمشق 10-10-2022 بتوجيه من الرئيس الأسد.. مشروع تكتيكي عملياتي سوري روسي بالذخيرة الحية 10-10-2022 بمشاركة واسعة… افتتاح دورة ألعاب جريح الوطن البارالمبية الثانية 10-10-2022 برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات 11-10-2022 افتتاح فندق غولدن مزة بسوية 5 نجوم في دمشق 11-10-2022 اكتشاف أثري نادر للوحة فسيفساء في مدينة الرستن بحمص 12-10-2022 منتخب سورية يحقق سبع ميداليات متنوعة في بطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكواندو 13-10-2022 وحدات من القوى البحرية السورية وقوات الأسطول البحري الروسية ينفذون مناورة تكتيكية مشتركة في مرفأ طرطوس 13-10-2022 بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع 2022-10-14 Afraa