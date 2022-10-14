أمسية موسيقية لعازفة البيانو لين جناد في دار الأوبرا بدمشق

دمشق-سانا

بموسيقى خلت من النمطية وأعيد توزيعها من جديد، أحيت عازفة البيانو لين جناد، بمشاركة أوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو أندريه معلولي مساء اليوم، بدار الأسد للثقافة والفنون، أمسية موسيقية تضمنت عزف مقطوعات، قدمت لأول مرة على جمهور أوبرا دمشق.

وشارك جناد في تقديم الأمسية عدد من العازفين على أنواع مختلفة من الآلات الموسيقية، حيث قدموا عدداً من المقطوعات المتنوعة (باسكاليا) (بلودانوب أند مور) و(السيمفوني رقم 40) لموزارت.

الفنانة لين جناد وفي تصريح لمراسل سانا، أشارت إلى أن الحفل يحمل في طياته توزيعاً لموسيقى عالمية، بالإضافة لأعمال فنية للأوركسترا، تتميز بجديتها ورصانتها، أعادت إحياءها بطريقتها الخاصة، والتي تراها أقرب للواقع الحالي من خلال توزيعها بوجهة نظر موسيقية جديدة في مزج أنماط موسيقية عدة مع بعضها البعض، ودمج الآلات الإيقاعية المختلفة كالدرامز والطبول، لتخرج بتجربة موسيقية جديدة كلياً عن التجربة الأصلية.

وأضافت جناد.. إنها تعمل في الوقت الحالي على إنتاج مقطوعات موسيقية جديدة، سواء من تأليفها أو بإعادة توزيع المقطوعات القديمة، على أن تقدم هذه المقطوعات في الحفلات القادمة.

يذكر أن العازفة لين جناد من مواليد دمشق عام 1985، حائزة شهادة في الموسيقا اختصاص بيانو من المعهد العالي للموسيقا بدرجة امتياز، وإجازة في اللغة الفرنسية من جامعة دمشق عام 2009، وتعمل حالياً مدرسة في المعهد العالي للموسيقا، ومعهد صلحي الوادي للموسيقا.

خضر سليمان

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