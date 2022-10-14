توقيع رواية ساحة مريم للأديبة أنيسة عبود ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري

دمشق-سانا

وقعت الأديبة السورية الكبيرة أنيسة عبود روايتها الجديدة ساحة مريم، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية في معرض الكتاب السوري الثاني، والمقام حالياً بمكتبة الأسد الوطنية في دمشق.

وتحكي الرواية التي تقع في 479 صفحة من القطع الكبير، والصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب، ضمن سلسلة مدونة حرب، قصة العاشقين حسن وشام اللذين جمعتهما الأحلام بإنجاب طفل يجمع بين الإسلام والمسيحية، لتدور مجموعة من الأحداث التي يتعرض لها البطلان، خلال رحلة امتزجت بالألم والمعاناة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضحت الكاتبة أنيسة عبود أن الرواية تحمل مجموعة من الأهداف، تجسدها شخصيات مختلفة بأحداث متتالية وأماكن فريدة، مشيرة إلى أنها تتحدث عن الوجع السوري الممتد من مئات السنين، وصولاً إلى الوجع الحالي ممزوجاً بالأزمنة والتواريخ.

يشار إلى أن أنيسة عبود شاعرة وأديبة وروائية سورية، ولدت عام 1957، وهي عضو في اتحاد الكتاب العرب، دكتورة ومهندسة وباحثة في العلوم الزراعية، وعملت في مجال الصحافة السورية والعربية منذ أن شقت طريقها الأدبي، لها روايات عدة، منها (النعنع البري) (بابُ الحيرة) (حرير أسود) (قبل الأبد برصاصة).

أما في القصة فلها (حريق في سنابل الذاكرة ) (تفاصيل أخرى للعشق)، وفي الشعر (مشكاة الكلام)( قميص الأسئلة)، وقدمت آلاف المقالات في الصحف العربية والصحف السورية.

هادي عمران

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