أمسية موسيقية في ختام الأسبوع الثقافي للكنيسة الإنجيلية المشيخية

حمص-سانا

تضمنت الفعاليات الختامية للأسبوع الثقافي الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بالتعاون مع مكتبة روبيرت كريستوفر سكاف بحي بستان الديوان في حمص القديمة أمسية موسيقية أحيتها فرقة مينور الشابة.

الأمسية التي امتدت لحوالي 50 دقيقة تضمنت مقطوعات شرقية لكبار الفنانين مثل فيروز وجوليا بطرس وماجدة الرومي وزياد الرحباني وملحم بركات.

وفي تصريح لمراسلة سانا لفت مدير مكتبة روبرت سكاف كفاح طانيوس إلى تنوع فعاليات هذا الأسبوع الثقافي بنسخته الخامسة من محاضرات طبية وبيئية ونشاطات ثقافية، مشيراً إلى الحضور اللافت الذي شهده الأسبوع.

وأوضح أن الهدف من إقامة هذه الفعاليات إعادة الروح إلى أحياء حمص القديمة من خلال تفعيل الحالة الثقافية فيها للتأكيد على التعافي الذي أرخى بظلاله على محافظة حمص.

بدوره راعي الكنيسة المشيخية الإنجيلية ادون نعمان أكد حرص الكنيسة على تنظيم مثل هذه الفعاليات السنوية باسمها وباسم مكتبة روبيرت سكاف وأن إحياء هذه الأمسية من قبل عدد من الشباب الهواة يشكل خطوة لدعم مواهبهم وتشجيعهم.

هنادي ديوب

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