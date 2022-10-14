مقتل تسعة أشخاص على الأقل جراء انفجار حافلة وسط مالي

باماكو-سانا

قتل تسعة أشخاص على الأقل جراء انفجار حافلة في منطقة موبتي وسط مالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني مالي قوله في تصريح اليوم: إن “عبوة ناسفة انفجرت بحافلة ركاب أثناء مرورها على الطريق بين باندياغرا وغونداكا في منطقة موبتي وسط البلاد ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص كحصيلة أولية مع وقوع العديد من الجرحى”.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي “القاعدة وداعش “الإرهابيين تنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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