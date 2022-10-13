معرض للمشاريع الصغيرة للتدريب المهني في درعا

درعا-سانا

أقام مجلس كنائس الشرق الأوسط معرضاً للمشاريع الصغيرة لمنتجات التدريب المهني في مدينة طفس بريف درعا الغربي وذلك في صالة كنيسة سيدة البشارة في مدينة درعا.

ويضم المعرض نماذج متعددة للمستفيدين من برنامج التدريب في مجالات الخياطة وصيانة الإلكترونيات وصيانة الموبايلات وتصنيع المواد الغذائية كالأجبان والألبان والحلاقة بنوعيها النسائية والرجالية.

وأوضح منسق المنطقة الجنوبية في مجلس كنائس الشرق الأوسط المهندس رياض شتيوي أن الهدف من برنامج التدريب تحسين سبل العيش للمستفيدين منه وخاصة أن بينهم من ذوي الإعاقات، لافتاً إلى أن مدة التدريب استمرت نحو شهرين وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 150 متدرباً ومتدربة والمجلس وزع على المتدربين معدات لافتتاح ورشات صغيرة كما تم توزيع منح لـ 40 مشروعاً زراعياً وحيوانياً.

وأضاف شتيوي: إن المجلس وزع لذوي الاعاقة المتدربين معينات مساعدة والسماعات والعكاكيز والكراسي المتحركة ونظارات، لافتاً إلى أن تنظيم معرض لمنتجات المتدربين جاء بهدف عرض مخرجات عملية التدريب التي استمرت لشهرين وكذلك لمساعدتهم في خلق بيئة تسويقية مستقبلية لمنتجاتها أو للمهن التي تدربوا عليها.

ولفت شتيوي إلى أن المجلس نظم بالتوازي مع برنامج التدريب في طفس حملة نظافة للمدينة شارك فيها 130 عاملاً وعاملة وذوي إعاقة من أبناء المدينة.

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