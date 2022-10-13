تجهيز البنية التحتية لإنارة عدة محاور رئيسة في مدينة درعا بالطاقة البديلة

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة درعا بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية بتجهيز البنية التحتية لإنارة عدة محاور رئيسة في المدينة بالطاقة البديلة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري أن المجلس يتابع مع المنظمات وكل الجهات الداعمة خطة إنارة المدينة بالطاقة البديلة، حيث تمت المباشرة بتجهيز البنية التحتية لتركيب 120 جهازاً يعمل بالطاقة البديلة.

وبين العمري أن المحاور الرئيسة التي ستتم إنارتها هي الطريق الرئيسي الممتد من دوار الحمامة باتجاه دوار الخربة على المدخل الشرقي للمدينة والكورنيش الغربي لحي المطار وامتداد الشارع من سوق الهال حتى ساحة بصرى و شارع المجمع الحكومي.

ولفت العمري إلى أن هذه الخطوة من شأنها الاتساع في إنارة طرق المدينة بالطاقة البديلة وخفض الاعتماد على الكهرباء، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على الوصول لكل الطرقات الرئيسة والحيوية في هذه المرحلة لإنارتها بشكل مستمر وبعد ذلك ستكون مرحلة أخرى الانتقال لإنارة الطرق الفرعية.

يشار إلى أن نحو 40 بالمئة من الطرق الحيوية والأسواق التجارية باتت منارة بالطاقة البديلة.

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