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وفاة 32 شخصاً في هاييتي جراء الكوليرا

2022-10-13

بورت او برنس-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن هاييتي أكدت وفاة 32 شخصاً بسبب الكوليرا.

وأوضحت المنظمة أن “هناك 224 حالة مشتبه بها في العاصمة بورت او برنس دخلت منها 189 حالة إلى المشافي وتوفيت منها16”.

وأفاد تقرير المنظمة بأن “55 بالمئة من إجمالي الحالات المبلغ عنها من الذكور بينما تتراوح أعمار 49 بالمئة من المصابين بين 19 عاماً وأقل”.

وكانت هايتى أكدت أمس وفاة 18 شخصاً بسبب الكوليرا وإصابة 32 آخرين بالمرض حتى التاسع من تشرين الأول الجاري.

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انظر ايضاً

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واشنطن-سانا أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية اليوم أن هايتي أكدت وفاة 18 شخصاً

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