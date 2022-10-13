اختفاء أكثر من مئة طفل مهاجر من فنادق في بريطانيا

لندن-سانا

كشفت بيانات أن أكثر من مئة طفل مهاجر غير مصحوبين بأقاربهم ما زالوا مفقودين، بعد اختفائهم من فنادق في بريطانيا على مدى 14 شهراً.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير أن 116 طفلاً اختفوا بين تموز 2021، وآب 2022، بعد أن وضعتهم وزارة الداخلية مؤقتاً في الفنادق، في وقت تخشى فيه مؤسسات خيرية أن يتعرض الأطفال وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم الـ 11 عاماً للاستغلال.

وتضع الحكومة الأطفال الذين يصلون إلى بريطانيا في فنادق معتمدة منذ تموز من العام الماضي، بعد أن قالت المجالس المحلية إنه لا توجد لديها أماكن مناسبة كافية لإيوائهم.

ووضعت وزارة الداخلية وفقاً لأرقامها الخاصة، نحو 1606 أطفال كانوا وصلوا وحدهم بين تموز 2021، وحزيران 2022 في أماكن إقامة فندقية.

ووفقاً لـ “بي بي سي” فإن 181 طفلاً فقدوا خلال فترة الـ 14 شهراً التي تغطيها البيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية، ولم يعثر إلا على 65 منهم في وقت لاحق.

بدورها قالت منظمة “ايكبات” الخيرية التي تعنى بحماية الأطفال من الاتجار بهم: “إن عدد الأطفال المفقودين صادم”، ودعت الحكومة إلى التوقف عن إيداعهم في الفنادق.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة باتريشيا دور: “من الممكن أنهم يعملون في مزرعة للقنب، أو في مصنع، أو مستعبدين في أعمال منزلية.. هناك مجموعة كاملة من المواقف الاستغلالية التي يمكن أن يتعرض لها هؤلاء الصبية”، مضيفة: “إنه يمكن أن يتم استغلالهم إجرامياً أو جنسياً في الخفاء”.

وتابعت: “نعمل مع الشرطة والسلطات المحلية لتحديد مكان الأطفال بشكل عاجل، والتأكد من سلامتهم”.

وفي تموز الماضي أفادت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم بأن اختفاء الأطفال المهاجرين المنفصلين عن الفنادق مقلق للغاية.

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