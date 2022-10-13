صربيا تعلن استعدادها لمواجهة الضغوط الخارجية بسبب رفضها العقوبات ضد روسيا

بلغراد-سانا

أعلنت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش أن حكومة بلادها جاهزة لتحمل الضغوط الخارجية بشأن رفضها العقوبات ضد روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن برنابيتش قولها في تصريحات: سنبقى على موقفنا العقوبات ضد روسيا لا تفي بمصالح جمهورية صربيا، ولا تدعم شعبنا بشيء لأنه تعرض للعقوبات في التسعينيات ونعلم ماذا يفقد الشعب بسببها، وهي لا تؤثر على سياسة الدولة أو نواياها أو سلوكها.

وأشارت برنابيتش إلى أن بعض الدول التي تطالب بدعم بلغراد للعقوبات لا تحترم وحدة أراضي صربيا وسيادتها بشأن قضية كوسوفو، وانتهكوا قرارات مجلس الأمن الدولي.

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