طقس الجمعة.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل أمطار فوق المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية، وليلاً يستمر الجو مائلا للبرودة، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والقلمون، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في كل المناطق باستثناء المنطقة الشرقية والبادية، حيث تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..