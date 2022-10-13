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إصابة عشرات الفلسطينيين باستهداف الاحتلال مدرسة في الخليل

2022-10-13

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الطلبة والمعلمين اليوم، من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد مدير مدرسة النهضة الأساسية للبنين روحي طاهر الزرو لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين في وقت سابق اليوم، من جراء استهداف قوات الاحتلال مدرسة شرق مخيم البريج في قطاع غزة المحاصر.

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