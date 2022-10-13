سيارتو: العقوبات على روسيا انعكست سلباً على الشعوب الأوروبية

بودابست-سانا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن العقوبات الغربية على روسيا انعكست بشكل سلبي على الشعوب الأوروبية.

ونقلت سبوتنيك عن سيارتو قوله في تصريح اليوم: إنه في حال تحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا لن تكون هناك عقوبات ضد موسكو، مؤكداً أن هذه العقوبات كانت مؤلمة بالنسبة للهنغاريين، وكذلك لكل سكان أوروبا.

وشدد سيارتو على أن “الحل الوحيد في الوضع الراهن هو السلام، لأنه إذا كان هناك سلام فلن تكون هناك عقوبات ومعاناة في أوروبا”، معرباً عن أمله بأن “يتمكن جميع أصحاب النفوذ السياسي في المستقبل من تركيز جهودهم على تحقيق السلام بدلاً من التصعيد، وعليه إن لم يكونوا مستعدين لتغيير المسار فسنواجه مشكلة أعمق بكثير مما نواجهه الآن”.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس في الـ 24 من شباط الماضي حتى الآن، لكن آثار هذه العقوبات انعكست سلباً، وبشكل أقسى على الدول التي فرضتها.

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