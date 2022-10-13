تكريم 43 من الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها

دمشق-سانا

كرمت وزارة التربية اليوم 43 طالباً وطالبة من أوائل الشهادة الثانوية بمختلف فروعها في فندق الفورسيزن بدمشق، بدعم من بنك سورية الدولي الإسلامي.

وتضمن حفل التكريم الذي حمل شعار (الأمل بالعلم) تقديم الدروع التقديرية والهدايا للطلاب، إضافة إلى قيام البنك بفتح حساب مصرفي لكل طالب معفى من العمولات والرسوم ومتضمناً جميع الخدمات المصرفية (بطاقة مصرفية .. الموبايل البنكي) وغيرها.

وأوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع في كلمة خلال التكريم أن الشباب المتفوقين بعلمهم وعملهم هم من سيدافعون عن الوطن ويصونونه ويعيدون إعماره، والوزارة تعمل على دعم الطلاب المتفوقين لتنفيذ مشاريعهم الريادية المستقبلية، ولا سيما في مجال التعليم المهني الذي يحتاجه سوق العمل حالياً، مثمنا مبادرة البنك في تكريم المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار بالتفوق.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست إلى دور الكوادر التعليمية والأسرة في تحقيق التفوق للطلبة، مبيناً أن هذا التكريم ترجمة للمسؤولية الاجتماعية التي يعمل البنك على تنفيذها سنوياً.

وأكد أن البنك يدعم إبداعات ومواهب الشباب بشكل عام والطلبة المتفوقين بشكل خاص، إيماناً منه بأن فئة الشباب هي الثروة الحقيقية للوطن، فهم عماد الحاضر والمستقبل واللبنة الأساسية في تحقيق التنمية والازدهار.

واعتبر عدد من الطلاب أن تكريمهم دافع للمزيد من الاجتهاد، حيث بين الطالبان أحمد مبارك وجلنار العلي وهما من المتفوقين في التعليم المهني، أن تكريمهما حافز للوصول إلى أعلى مراتب العلم ودافع للآخرين لاختيار دراسة اختصاصات التعليم المهني، بينما أشار الطالبان حمزة رمضان من متفوقي الفرع العلمي وأريج عباس من متفوقي الفرع الأدبي إلى أن التكريم مسؤولية لمتابعة مسيرة التفوق في المجالين العلمي والعملي.

بشرى برهوم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc