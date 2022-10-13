اختتام منافسات السباحة بدورة ألعاب جريح الوطن البارالمبية الثانية

دمشق-سانا

اختتمت اليوم منافسات السباحة بدورة ألعاب جريح الوطن البارالمبية الثانية بإقامة منافسات السباحة الحرة لمسافة 100 متر ومسابقتي الصدر والظهر لجرحى البتر 50 متراً ،وذلك في مسبح تشرين بدمشق.

وفاز بالميدالية الذهبية للمسابقتين علي موسى ومحمد جفان من فريق الجرحى الرياضيين، وعمر العبدلله من فريق الرياضات الخاصة وحصد الفضية ملهم الزبدي وعساف علاوي من فريق الجرحى والعراقي حسين جاسم.

وتشارك في الميدالية البرونزية الجريح محمود بركاوي والعراقيان كرار زيادة ومصطفى توفيق.

وكانت منافسات السباحة لمسافة 50 متراً حرة أقيمت أمس الأول، وأسفرت نتائج جرحى الكفف عن فوز إبراهيم جحجاح بالمركز الأول تلاه إيهاب العزمي ثم حسام مرهج، وفي فئة السباحة الحرة لجرحى الشلل أحرز العراقي فلاح ناهض المركز الأول تلاه السوري عامر سلوم ثانياً، ونال عمر العبد الله المركز الأول عن فئة جرحى البتر حرة تلاه محمد بركاوي ثانياً وعبد الكريم العلي ثالثاً.

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