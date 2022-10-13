ميشكوف: الأوروبيون لا يستطيعون الاعتراف باستفتاء دونباس دون إذن واشنطن

باريس-سانا

اعتبر سفير روسيا في فرنسا أليكسي ميشكوف أنه لا يمكن للأوروبيين أن يقرروا في مسألة الاعتراف بانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا دون إذن من واشنطن.

وتعليقاً على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا لن تعترف أبداً بنتائج الاستفتاءات، قال ميشكوف وفقاً لوكالة نوفوستي: “ليس للأوروبيين أن يقرروا مسألة الاعتراف أو عدم الاعتراف بانضمام هذه المناطق إلى روسيا وإذا سمح الأخ الأكبر لهم بذلك فسيعترفون به”، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على معاهدات مع حكام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه بشأن قبولهم للانضمام إلى روسيا عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت هناك.

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