انطلاق أعمال مؤتمر (التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا) في أستانا

أستانا-سانا

انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا اليوم أعمال القمة السادسة لدول الأعضاء في مؤتمر (التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا).

وذكرت وكالة نوفوستي أن هذا المنتدى مبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا وباقي العالم ، وتم إنشاؤه بمبادرة من كازاخستان في عام 1992، وتهدف أنشطته إلى تهيئة الظروف للحوار وصنع القرار ، وتنفيذ التدابير في مجال ضمان الأمن في آسيا.

ويضم المنتدى حالياً 28 دولة، تغطي حوالي 90 بالمئة من أراضي وسكان آسيا، ويتمتع عدد من الدول وخمس منظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة بصفة مراقب فيه.

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