كوريا الديمقراطية تختبر بنجاح صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى

بيونغ يانغ-سانا

أجرى الجيش الكوري الديمقراطي تجربة ناجحة على إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، وذلك في إطار تعزيز قدرة البلاد على الردع في ظل الوضع الدولي السائد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية: إنّ الرئيس كيم جونغ أون أشرف على عملية الإطلاق، وأعرب عن رضاه البالغ على هذه التجربة، وعلى قدرات ردّ الفعل العالية للقوات القتالية النووية، مشيرة إلى أن الصاروخين حلقا فوق البحر الأصفر لمسافة ألفي كيلومتر، وأصابا أهدافهما بدقة.

وأضاف جونغ أون: إنّ القوات القتالية النووية في كوريا الديمقراطية على أتمّ استعداد لخوض أي حرب فعلية، مؤكداً أنّ التجارب التي تقوم بها بلاده تمثل تحذيراً إضافياً لأعدائها.

وشدّد جونغ أون على ضرورة الاستمرار في توسيع المجال العملياتي للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية، وعلى تركيز كلّ الجهود على التطوير المستمر والمتسارع للقوات المسلحة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سياسة ثابتة ومبدأ لا يمكن المساومة عليه.

وتحلق صواريخ كروز على علو منخفض كثيراً بالمقارنة مع الصواريخ البالستية الأخرى؛ ما يجعل رصدها واعتراضها مهمة صعبة.

وتأتي التجربة الجديدة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها كوريا الديمقراطية؛ رداً على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي أدت إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

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