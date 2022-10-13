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الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

2022-10-13

لندن-سانا

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى  1668.84 دولاراً للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1675.50 دولاراً.

كما انخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5 بالمئة إلى 18.96 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 881.63 دولاراً والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى  2138.43 دولاراً.

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