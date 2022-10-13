نيبينزيا: قرار الجمعية العامة ضد استفتاءات الانضمام الى روسيا استفزازي

واشنطن-سانا

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قرار الجمعية العامة الذي لا يعترف باستفتاءات الانضمام إلى روسيا بأنه استفزازي.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله: إنه تم تقديم وثيقة مسيسة واستفزازية بصراحة، والتي لا تتجاهل فقط كل هذه الحقائق حول نسبة الإقبال ونسبة الأصوات والاعتراف بالاستفتاءات من قبل المراقبين الأجانب، ولكنها تحتوي أيضاً على شحنة مواجهة يمكن أن تقوض أي جهود لصالح حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن القرار لا علاقة له بحماية الحقوق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف نيبينزيا: إنه بهذه الطريقة تطرح الدول الغربية أجندتها الجيوسياسية وتحاول مرة أخرى استخدام أعضاء الجمعية العامة كجمهور مساند.

وطلبت روسيا يوم الاثنين إجراء اقتراع سري على القرار، حيث أوضح نيبينزيا أن هذا من شأنه أن يقلل من عدد الدول التي تدعم المشروع، لأنه لن يعكس هوية الدول التي صوتت لأي قرار، ومع ذلك لم تؤيد الجمعية العامة هذا الاقتراح.

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