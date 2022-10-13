بايرن ميونخ يفوز على فيكتوريا بلزن ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

براغ-سانا

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه فيكتوريا بلزن بأربعة أهداف مقابل هدفين في ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف البايرن كل من ساديو ماني وتوماس مولر وغوريتسكا في الدقائق 10 و14 و25 و35 على التتالي، بينما سجل هدف فيكتوريا بلزن كل من اللاعبين آدم فلكانوفا وجان كليمينت في الدقائق 62 و75.

بهذه النتيجة تأهل بايرن ميونخ إلى دور الـ 16 بوصوله للنقطة 12 في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تذيل بلزن الترتيب بلا نقاط.

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