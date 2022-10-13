بيلاروس تحذر: إرسال مراقبين إلى حدودنا مع أوكرانيا سيورط دولا ثالثة في النزاع

مينسك-سانا

حذر وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي من أن إرسال مراقبين غربيين إلى الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس سيزج بدول ثالثة في النزاع الأوكراني.

ونقلت روسيا اليوم عن ماكي قوله: “أتفق هنا مع التقييم الذي أجراه الجانب الروسي أنه إذا تم إرسال مراقبين عن الدول الغربية إلى حدود بيلاروس وأوكرانيا فإن هذا يعني في الواقع تورط هذه البلدان في النزاع الأوكراني”.

وفي نهاية أيلول رفض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الاتهامات الموجهة لمينسك بالعدوان المشترك على أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده ستظل حليفا لموسكو في إطار اتحاد روسيا وبيلاروس.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب في وقت سابق من دول مجموعة السبع دعم فكرة نشر مراقبين دوليين على حدود أوكرانيا وبيلاروس.

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