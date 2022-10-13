فينيديكتوف.. ضماناتنا الأمنية لا تزال على جدول أعمالنا

موسكو-سانا

أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أن الضمانات الأمنية التي طالبت روسيا الغرب بها قبل العملية العسكرية في أوكرانيا لا تزال حاضرة على جدول الأعمال.

ونقلت وكالة تاس عن فينيديكتوف قوله، في تصريح للوكالة نشرت مقتطفات منه اليوم: إن أحد المبادئ المهمة لسياسة موسكو الخارجية هو إبقاء الأبواب مفتوحة، ومبادراتنا حول الضمانات الأمنية الملزمة قانونياً لم يستبعدها أحد رسمياً من جدول الأعمال، متسائلاً هل الغرب مستعد لأي مفاوضات أم مازال يتوهم حتى الآن بالانتصار في ميدان القتال ودحر روسيا.

وأضاف المصدر: إنه عندما يدرك الغربيون أن استراتيجية الصراع حتى آخر أوكراني، وزيادة الرهان باستمرار لن تؤدي إلى أي شيء ربما سيتسنى التفكير في العودة إلى مبادرات روسيا، ولكن حتى الآن يستمر الأمريكيون والأوروبيون بدفع كييف نحو الجحيم، فالمفاوضات التي جرت بين موسكو وكييف الربيع الماضي نسفت بتوجيه مباشر من واشنطن.

يذكر أن روسيا طالبت الولايات المتحدة وحلف الناتو في كانون الأول الماضي بتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونياً لروسيا بعدم توسع حلف الناتو شرقاً، والامتناع عن قبول أوكرانيا في الحلف، ومنع نشر أسلحة هجومية قرب الحدود الروسية.

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