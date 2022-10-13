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استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد بالدوري الاسكتلندي لكرة القدم

2022-10-12

ادنبره-سانا

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم اليوم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في منافسات الدوري الاسكتلندي، اعتباراً من الشهر الجاري.

وذكرت رويترز أن المباراة التي تجمع هيبرنيان و جونستون المقررة فيرال 21 من الشهر الجاري ستشهد استخدام التقنية للمرة الأولى في المسابقة، وستكون كل ملاعب الأندية المشاركة في البطولة والبالغ عددها 12 مجهزة لاستخدام التقنية.

وستستخدم التقنية كذلك في مباريات الكأس وقبل نهائي ونهائي كأس الرابطة.

بدوره قال كروفيرد الان رئيس عمليات الحكام بالاتحاد الاسكتلندي: “عملنا بصورة مكثفة على مدار نحو ثلاث سنوات لنصل إلى هذه النقطة، واختبرنا التقنية في كل ملعب بالبطولة ضمن عملية تدريب، ونحن مستعدون لإطلاقها”.

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