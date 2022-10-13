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نابولي يتفوق على أياكس ويتأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

2022-10-13

روما-سانا

تأهل فريق نابولي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه اليوم على ضيفه أياكس بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل رباعية نابولي كل من اللاعبين لوزانو وراسبادوري وكفاراتسخيليا وأوسمين في الدقائق 4 و16 و62 و90 في حين سجل هدفي أياكس اللاعب دافي كلاسين وستيفن بيرجوين في الدقيقتين 49 و83.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة وتأهل رسمياً للثمن النهائي، بينما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

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