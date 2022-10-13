الكردغلي مدرباً لفريق تشرين بكرة القدم

اللاذقية-سانا

عين مجلس إدارة نادي تشرين الرياضي، في اجتماعه الأخير بمقر النادي، المدرب هشام كردغلي لقيادة فريق الرجال لكرة القدم في المرحلة الحالية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وفي تصريح لسانا أوضح إداري الفريق شادي جغليط أن الكردغلي سيتولى مهمة قيادة فريق الرجال، ريثما يتم الاتفاق مع مدرب جديد خلفاً لرأفت محمد، موضحاً أن المفاوضات تجري حالياً مع أكثر من مدرب لقيادة الفريق بالمراحل القادمة من الدوري.

ويضم الكادر التدريبي عبدالله مندو ورامي غريب مساعدين للمدرب وأحمد نايف مدرباً لحراس المرمى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc