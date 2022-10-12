وفاة 18 شخصاً في هايتي بسبب الكوليرا

واشنطن-سانا

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية اليوم أن هايتي أكدت وفاة 18 شخصاً بسبب الكوليرا وإصابة 32 آخرين بالمرض، حتى التاسع من تشرين الأول الجاري.

ونقلت رويترز عن مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية الدكتورة كاريسااف ايتين قولها في مؤتمر صحفي: “إن أكثر من 260 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض ما زالت تنتظر التأكد منها في المنطقة المحيطة بمدينة بورت او برنس”.

وأشارت إلى أن نحو ربع هذه الحالات أطفال تتراوح أعمارهم من عام إلى أربعة أعوام.

وكانت وزارة الصحة في هايتي أشارت إلى أن المرض الفتاك عاد إلى البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

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