العاصفة الاستوائية (كارل) تشتد قبالة سواحل المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية (كارل) قبالة سواحل المكسيك مع اقترابها من اليابسة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله: “إن سرعة رياح كارل بلغت 70 كيلومتراً في الساعة، وكان مركزها على بعد نحو 300 كيلومتر شمال شرق مدينة فيراكروز الساحلية، وكانت تتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.

وكان من المتوقع أن تتجه العاصفة نحو الجنوب الغربي وتنجرف نحو ساحل خليج المكسيك بحلول يوم الجمعة.

ورجح مركز الأعاصير أن ترافق العاصفة كارل أمطار غزيرة تهطل على أجزاء من فيراكروز وتاباسكو.

وتشكلت العاصفة كارل بعد يوم واحد من تبدد الإعصار جوليا في المحيط الهادئ، بعد أن تسبب بمصرع ما لا يقل عن 28 شخصا ًفي أمريكا الوسطى والمكسيك، بعد وصوله إلى اليابسة في نيكاراغوا على سواحل الكاريبي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc