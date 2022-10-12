SCS-NET
الشريط الإخباري

لافروف ونظيره الأرميني يبحثان سبل تحقيق الاستقرار جنوب القوقاز

2022-10-12

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان سبل تحقيق الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

ونقل موقع روسيا عن وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الجانبين ناقشا إعداد وعقد الفعاليات المخصصة للذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تم النظر في خطوات تحقيق الاستقرار الشامل للوضع في جنوب القوقاز.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود على جميع مسارات الاتفاقات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ تشرين الثاني 2020 وكانون الثاني وشباط 2021.

انظر ايضاً

موسكو: واشنطن تخضع الغرب بأكمله من أجل تحويل كييف لأداة لمواجهتنا

موسكو-سانا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تخضع اليوم الغرب بأكمله من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved