كوناشينكوف: إسقاط مقاتلة وحوامة وأربع مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية عدداً كبيراً من المواقع والمنشآت العسكرية الأوكرانية بينها مستودعات أسلحة ودبابات وعربات مدرعة، إضافة إلى إسقاط مقاتلة من طراز سو24 وحوامة من طراز مي 8.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية: إن بلدة كيسلوفكا تعرضت لهجوم من قبل ثلاث مجموعات تكتيكية تابعة للسرايا الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في وقت واحد من ثلاثة اتجاهات، حيث تمكن العدو من اختراق الدفاعات والوصول إلى الأطراف الغربية للبلدة، ولكن نتيجة للإجراءات النشطة لقواتنا ونيران المدفعية الروسية المركزة تم طرد القوات المهاجمة من ضواحي كيسلوفكا وتفريقها وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وتمت استعادة موقع الوحدات الروسية على طول الخط الأمامي بالكامل.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الاوكرانية قامت بمحاولات فاشلة للهجوم من خلال قوات تصل إلى ثلاث سرايا في اتجاهات تاباييفكا وأورليانكا بمنطقة خاركوف وكوزيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتم صد جميع الهجمات بجهود القوات الروسية، مؤكداً أن خسائر القوات الأوكرانية والمرتزقة هذا اليوم في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 100 عسكري بين قتيل ومصاب، كما تم تدمير أربع دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة تركية الصنع من طراز كيربي.

وفي اتجاه كراسنوليمانسكي أوضح كوناشينكوف أنه تم إحباط محاولة أخرى غير ناجحة من قبل العدو للسيطرة على معابر نهر زريبيتس في محيط رايغورودكا وكارمازينوفكا وروزوفكا وميكيفكا ونوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك، وتم تدمير ثلاث مركبات قتال مشاة ومدرعتين وتصفية نحو 60 جندياً أوكرانياً.

أما في اتجاه زابوروجيه وبالقرب من بلدة نوفوداروفكا فصدت الوحدات الروسية محاولة هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم القضاء على سبعة جنود أوكرانيين وتدمير سيارة مصفحة.

وفي اتجاه كريفوي روغ قام العدو حسب كوناشينكوف بمحاولات للهجوم من خلال قوات تصل إلى كتيبتين على بلدات سوخانوفو ونوفوفوسكريسنسكوي وفيليكايا ألكساندروفكا في منطقة خيرسون، لكن الوحدات الروسية تمكنت من صد جميع الهجمات ودمرت دبابة و16 عربة قتال مصفحة وأربع مركبات عسكرية خاصة، وقضت على أكثر من 70 عسكرياً أوكرانياً.

وأفاد كوناشينكوف بأن القوات الروسية ألحقت هزيمة بالوحدات المتقدمة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أندرييفسك على بلدات كوسترومكا وإيشينكو بمنطقة خيرسون، وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة نوع “بيك آب” وتصفية أكثر من 90 جندياً أوكرانيا، لافتاً إلى تدمير أربع عبارات للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت اجتياز نهر إنغوليتس.

وحسب كوناشينكوف واصل الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قصف مواقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات فيليكايا كوسترومكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك وكونستانتينوفكا من جمهورية دونيتسك وليجينو بمنطقة زابوروجيه، واستهدفت 41 وحدة مدفعية ومرابضها، وتجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 156 منطقة، كما تمت في منطقة مدينة زابوروجيه إصابة مقر التشكيل القومي المتطرف “القطاع الأيمن” ومركز الاتصال للتنظيم النازي “آزوف” ونقطتي انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في محيط مدينة نيكولاييف وصاروخ أوكراني من طراز “بوك إم 1” مضاد للطائرات في منطقة شيفتشينكوف بمنطقة نيكولاييف.

وقال كوناشينكوف: إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو 24 فوق قرية خريستوفوروفكا بمنطقة نيكولاييف، كما تم إسقاط حوامة أوكرانية من طراز مي 8 بالقرب من قرية فيليكا ألكساندروفكا في ضواحي خيرسون، إضافة إلى إسقاط أربع مسيرات أوكرانية فوق نوفايا كامينكا وسادوك بمنطقة خيرسون ويافكينو بمنطقة نيكولاييف وبولنويه بجمهورية دونيتسك، إضافة إلى اعتراض 12 قذيفة من راجمات الصواريخ من طراز “هيمارس” الأمريكية الصنع بالقرب من قرية بورغونكا في منطقة خيرسون وفوق محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ووفقاً لكوناشينكوف تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 319 مقاتلة و161 مروحية و2199 مسيرة و380 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و5677 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و868 مركبة لراجمات صواريخ متعددة و3465 قطعة مدفعية ميدان وقذائف هاون و6496 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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