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عشرات المستوطنين يقتحمون وسط الخليل

2022-10-12

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال انتشرت وسط المدينة وأغلقت الشوارع، وعززت تواجدها العسكري، ومنعت حركة الفلسطينيين فيها واعتدت عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام ثم اعتقلت شاباً.

وتشهد مدينة القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية اليوم إضراباً شاملاً، رفضاً لمواصلة الاحتلال حصار مخيم شعفاط وبلدة عناتا لليوم الرابع.

وكان 776 مستوطناً اقتحموا الأقصى في وقت سابق اليوم من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال التي اعتقلت اثنين من حراس المسجد.

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