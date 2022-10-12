دمشق من مقام جبل الأربعين في جبل قاسيون

الأربعاء / 12 / 10 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
السفير آلا: الإرهاب والعدوان والاحتلال والإجراءات القسرية سبب معاناة السوريين
2022-10-12
الغباش: سورية تدعم جهود الصحة العالمية للوصول إلى نموذج توافقي للاستجابة للطوارئ
2022-10-12
اتفاقية تشاركية في المجال المائي بين سورية والتشيك
2022-10-12
بمشاركة سورية.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الإسلامية في طهران
2022-10-12
الوفد الإعلامي السوري .. حوار تفاعلي مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة الروسية – فيديو
2022-10-11
وزير الزراعة لمدير المركز الثقافي الروسي بدمشق: ضرورة تبادل الخبرات وتفعيل البحث العلمي والزراعي بين البلدين
2022-10-11
ضمن فعاليات المؤتمر الروسي السوري الأول للصحة… توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي دمشق وموسكو
2022-10-11
محليات
وزارة العدل ومؤسسة الأولمبياد الخاص السوري توقعان اتفاقية لتنمية مهارات ذوي الإعاقة الذهنية (داون)
2022-10-12
أعضاء مجلس الشعب: ضرورة وضع خطة واضحة لتحسين المستوى المعيشي تبدأ من زيادة الرواتب والأجور
2022-10-12
(معاً ننقذ الحياة).. معرض توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة ومساعدة الضحايا في سورية
2022-10-12
ورشة تدريبية بدمشق حول التقصي الوبائي وإجراءات الصحة المدرسية للوقاية من الكوليرا
2022-10-12
إصابة مواطن بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الشرقي
2022-10-12
تنظيم 19 ضبطاً تموينياً في درعا خلال يومين
2022-10-12
الانتهاء من أعمال تجهيز مركز خدمة المواطن في بلدة غصم بريف درعا الشرقي
2022-10-12
رياضة
منافسات قوية في دورة ألعاب جريح وطن البارالمبية الثانية
2022-10-12
استعداداً لبطولة الجمهورية للأشبال.. فنية الملاكمة باللاذقية تقيم بطولة المحافظة
2022-10-12
إيثار نصر يتجاوز متلازمة داون ويتميز برياضة الجمباز
2022-10-12
بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة اختتام بطولة الجمهورية التصنيفية لكرة المضرب
2022-10-12
تشيلسي يكرر فوزه على ميلان في دوري أبطال أوروبا
2022-10-12
باريس يتعثر بتعادل جديد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا
2022-10-12
انطلاق منافسات السباحة بدورة ألعاب جريح وطن البارالمبية الثانية
2022-10-11
اقتصاد
الوزير سالم: تفعيل دور اتحاد غرف التجارة بما ينعكس إيجاباً على واقع الأسواق
2022-10-12
زراعة البطيخ البزري في الحسكة… تكلفة منخفضة وإنتاجية عالية
2022-10-12
نحو 835 مليون ليرة.. مجموع الرسوم المستوفاة للمصالح العقارية بحمص
2022-10-12
إكثار البذار بحماة: بدء التعاقد مع الفلاحين لزراعة القمح في الحقول الإكثارية
2022-10-12
إندونيسيا تعارض فرض سقف على سعر برميل النفط الروسي
2022-10-12
انطلاق فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
2022-10-12
أكثر من 529 ألف غرسة حراجية جاهزة للبيع والتوزيع بحمص
2022-10-12
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اكتشاف أثري نادر للوحة فسيفساء في مدينة الرستن بحمص
الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يحضران مباراة بكرة السلة ضمن منافسات اليوم الثاني لدورة ألعاب “جريح الوطن” البارالمبية الثانية
السفير آلا: الإرهاب والعدوان والاحتلال والإجراءات القسرية سبب معاناة السوريين
منافسات قوية في دورة ألعاب جريح وطن البارالمبية الثانية
أعضاء مجلس الشعب: ضرورة وضع خطة واضحة لتحسين المستوى المعيشي تبدأ من زيادة الرواتب والأجور
إصابة مواطن بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف درعا الشرقي
إصابة رجل وامرأة بجروح جراء اقتتال بين المجموعات الإرهابية بريف الحسكة
الغباش: سورية تدعم جهود الصحة العالمية للوصول إلى نموذج توافقي للاستجابة للطوارئ
بمشاركة سورية.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الإسلامية في طهران
لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس
دمشق من مقام جبل الأربعين في جبل قاسيون
2022-10-12
تصوير: ردينة الحلو
دمشق من مقام جبل الأربعين في جبل قاسيون
2022-10-12
linda
سابق
اكتشاف أثري نادر للوحة فسيفساء في مدينة الرستن بحمص
التالي
زاخاروفا: الغرب ينتهج ازدواجية المعايير عالمياً
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved