زاخاروفا: الغرب ينتهج ازدواجية المعايير عالمياً

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تطورات الأيام الأخيرة أظهرت مرة أخرى أن الغرب مصر على انتهاج سياسة ازدواجية المعايير حيال الدول والقضايا الدولية.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على “تلغرام” حسب موقع روسيا اليوم: أن العمل الإرهابي الذي نظمته ونفذته الاستخبارات الأوكرانية في جسر القرم، أي الهجوم الساخر على البنية التحتية المدنية أصبح نوعاً من الاختبار بالنسبة للغرب في هذا المجال.

وأشارت إلى أن مثل هذا العمل يؤكد أن نظام كييف تجاوز من جديد أطر مفهوم السلوك الحضاري للدول، فضلاً عن القانون الدولي.

ولفتت زاخاروفا إلى أن الشخصيات الغربية التي تزعم أنها تهتم بحقوق الإنسان أغمضت أعينها على مقتل مئات وآلاف الأبرياء من سكان دونباس على مدى السنوات الـ 8 الماضية.

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