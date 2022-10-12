منظمتان: أوروبا تشهد موجة كورونا جديدة

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن موجة أخرى من الإصابات بكوفيد-19 بدأت تنتشر في أوروبا.

ونقلت رويترز عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، ومديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها آندريا أمون قولهما في بيان مشترك اليوم: لم نصل إلى ما كنا عليه قبل عام، لكن من الواضح أن جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد، ونشهد ارتفاع المؤشرات مرة أخرى في أوروبا، مما يشير إلى بدء موجة أخرى من الإصابات.

وأشار البيان إلى أن هناك ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا لم يتلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة تلقي اللقاحات ضد الانفلونزا وكوفيد 19.

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية على مستوى المنطقة أن أوروبا وحدها رصدت ارتفاعا في حالات كوفيد 19 في الأسبوع المنتهي في الثاني من تشرين الأول الجاري، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة ثمانية بالمئة عن الأسبوع السابق.

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