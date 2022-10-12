اتفاقية تشاركية في المجال المائي بين سورية والتشيك

دمشق-سانا

وقعت سورية وجمهورية التشيك اتفاقية تعاون مشترك في المجال المائي.

وأوضحت وزارة الموارد المائية في بيان لها أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ منظومة طاقة شمسية لتشغيل محطة تنقية مياه الشرب في منطقة حزة بريف دمشق، وإعادة تأهيل بعض شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب المتضررة في تلك المنطقة بهدف تأمين مياه الشرب للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع شركة “ايكومونيتور لمصادر المياه” التشيكية في مبنى الوزارة وبحضور الدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية جاءت استكمالاً لاتفاقية سابقة تضمنت منحة قدمها الجانب التشيكي لتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب في منطقة حزة بريف دمشق.

وقع عن الجانب السوري المدير العام لمؤسسة مياه دمشق وريفها عصام طباع، وعن الجانب التشيكي سفيرة جمهورية التشيك بدمشق “إيفا فيليبي” ممثلة عن الشركة.

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