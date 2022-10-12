بيسكوف:ليس هناك مبادرات لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا توجد أي مبادرات لعقد اجتماعات قمة بين الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال عما إذا كان من المتوقع عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين: “لم يتخذ الجانبان الروسي والأمريكي أي مبادرات لتنظيم اتصالات ثنائية على أعلى مستوى”، مشيراً إلى أنه من الممكن الحديث عن تلك المفاوضات الافتراضية إلى ما لا نهاية.

يشار إلى أن القمة المقبلة لمجموعة العشرين ستعقد في اندونيسيا يومي الـ 15 والـ 16 من تشرين الثاني المقبل.

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