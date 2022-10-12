استعداداً لبطولة الجمهورية للأشبال.. فنية الملاكمة باللاذقية تقيم بطولة المحافظة

اللاذقية-سانا

أقامت اللجنة الفنية للملاكمة باللاذقية بطولة المحافظة لفئة الأشبال بمشاركة 68 لاعباً، مثلوا الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بالمحافظة، وذلك استعداداً لبطولة الجمهورية التي ستقام في الفترة القادمة.

وأسفرت بطولة الأوزان عن فوز الحسن متوج بوزن 37 كغ وعدنان الكدر بوزن 40 كغ ويمان حمد بوزن 43 كغ وسلمان دويري بوزن 46 وزين داوود بوزن 49 كغ ونديم حبيب بوزن 52 كغ وسلمان الحسين بوزن 55 كغ ومحمد العجي بوزن 58 كغ ومحمد العلاف بوزن 61 كغ وزين سمونة بوزن 64 كغ ومقداد حماد بوزن 67 كغ وحمزة محمود بوزن 70 كغ وبوزن فوق الـ 70 كغ نصر نصرة.

رئيس مكتب ألعاب القوة باللاذقية أيمن أحمد لفت في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة فرصة لاختبار مستوى الملاكمين وانتقاء الأفضل منهم، لضمهم لمنتخب المحافظة الذي سيشارك ببطولة الجمهورية القادمة.

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