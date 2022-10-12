إيثار نصر يتجاوز متلازمة داون ويتميز برياضة الجمباز

السويداء-سانا

استطاع إيثار نصر تجاوز إصابته بمتلازمة داون، عبر التوجه لممارسة رياضة الجمباز والتميز بها كطفل موهوب جذب اهتمام خبرات اللعبة ومتابعيها في السويداء.

إيثار 12 عاماً بدأ بممارسة رياضة الجمباز قبل أربع سنوات بتشجيع من والده أحمد اللاعب السابق الذي وجد في ابنه مقومات وإمكانات تؤهله لدخول ميدان هذه الرياضة، واتبع دورات تدريبية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أحمد خلال حديثه لـ سانا أن الطفل عندما يحب لعبة يبدع فيها وهذا ما ينطبق على ابنه إيثار، الذي بدأ بممارسة الجمباز بعد أن لاقى الاهتمام والتشجيع من اللجنة الفنية للعبة في المحافظة، حيث تم إشراكه بالبطولات المدرسية وفاز بها، كما جرى تكريمه من قبل رئيس اتحاد الجمباز تشجيعا له لمواصلة التدريب.

وحسب أحمد فإن إيثار يتحضر حالياً للمشاركة في أول بطولة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، لكونه لم يفسح له مجال المشاركة خلال الفترة الماضية ببطولات الأولمبياد الخاص باعتبار عمره أقل من 12 عاماً، لافتاً بالوقت نفسه الى وجود متابعة تعليمية له في معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، مع ممارسة هواياته الفنية ضمن نادي الفرح لمتلازمة الحب.

إيثار الذي يتدرب بواقع ثلاث مرات أسبوعيا ذكر في أحد التدريبات اليوم رغم صعوبة الحديث عليه أنه يحب رياضة الجمباز ويؤدي حركاتها بكل محبة ويستمتع بممارستها مع رفاقه.

ووفقاً لرئيس اللجنة الفنية لرياضة الجمباز في السويداء لؤي الحرفوش فإن إيثار لاعب موهب يمتلك مستوى عالياً جداً قياساً بوضعه الخاص، ويتميز بتأدية الحركات الأرضية واللعب على حصان القفز وجهاز الترامبولين ، لافتاً إلى وجود إمكانات تؤهله للمشاركة خارجياً واعتلاء منصات التتويج العالمية، منوها بتواصل اللجنة مع العديد من المؤسسات للعمل على دعمه ورعايته للمشاركة في بطولات دولية.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc