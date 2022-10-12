تنظيم 19 ضبطاً تموينياً في درعا خلال يومين

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا في اليومين الماضيين 19 ضبطاً تموينيا، وفقا للمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

وأوضح مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت مستثمر مخبز بلدة خبب الخاص بمخالفة إنتاج خبز سيء الصنع وأصحاب مخابز بلدة محجة الخاصة وعددهم 3 بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل، ومعتمدي غاز في بلدة جباب بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات إضافة إلى أربعة ضبوط تموينية بحق سائقي سرافيس على خطوط درعا نوى و درعا المزيريب و الصنمين دير البخت بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب.

وأضاف عبد الله إن دوريات حماية المستهلك نظمت سبعة ضبوط تموينية لفعاليات تجارية “مواد غذائية واكسسوارات وغيرها” في مناطق درعا وعقربا و كحيل بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية، إضافة إلى ضبطين لفعاليات تجارية في بلدة كحيل بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء.

وأشار إلى أن دوريات حماية المستهلك سحبت في اليومين الماضيين ثلاث عينات من مادة الطحينة من الأسواق لتحليلها وتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، كما سيرت دورية من شعبة المقاييس والمكاييل بالمديرية إلى محطات المحروقات بالمحافظة للتأكد من سلامة العدادات ووجود رصاصة المعايرة على المضخات.

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