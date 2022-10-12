الانتهاء من أعمال تجهيز مركز خدمة المواطن في بلدة غصم بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

انتهت أعمال تجهيز مركز خدمة المواطن المنفذة ضمن مبنى مجلس بلدة غصم بريف درعا الشرقي بتمويل ودعم من المنظمات الدولية العاملة في محافظة درعا.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المشرف على مراكز خدمة المواطن عصام المصري ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الأعمال التي بدأت في شهر آب الماضي، شملت إعادة تأهيل البناء من أرضيات ونوافذ وأبواب وأعمال دهان وغيرها، و توريد التجهيزات من حواسيب و طاقة شمسية و كل ما يحتاجه المركز.

وأضاف المصري إن خطة مركز خدمة المواطن ببلدة غصم تتضمن إطلاق حزمة من الخدمات تتعلق بوثائق السجل المدني والعدلي وغير موظف مع خدمات الوحدة الإدارية، والوثائق التي يحتاجها المواطن من البلدية ، مبيناً أن مراكز خدمة المواطن جاءت ضمن خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة في التوسع بها بمختلف المناطق الجغرافية لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

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