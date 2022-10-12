السفارة الروسية في كندا: أوتاوا تتجاهل التهديدات الموجهة إلى الدبلوماسيين الروس

موسكو-سانا

أكدت السفارة الروسية في أوتاوا أن السلطات الكندية تتجاهل التهديدات الموجهة إلى الدبلوماسيين الروس الموجودين على أراضيها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الصحفي للسفارة قولها: إن “الدبلوماسيين تلقوا ابتداء من شباط الماضي وبشكل مستمر رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات مباشرة بقتلهم مع أفراد أسرهم، وتدمير مبنى السفارة باستخدام المتفجرات، وبالرغم من قلقنا لا تبذل السلطات الكندية جهداً جدياً لضمان أمنهم وأمن أسرهم”.

وكان السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف صرح سابقاً أن مجهولاً ألقى في الـ 12 من أيلول الماضي زجاجة حارقة على مبنى السفارة دون أن تقع إصابات أو أضرار، فيما اعتبرت السفارة هذه الحادثة محاولة لارتكاب عمل إرهابي.

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