الإعلان عن تتويج ملك بريطانيا في أيار المقبل

لندن-سانا

أعلن قصر باكنغهام أن تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، خلفاً لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد سبعين عاماً، سيتم في الـ 6 من أيار القادم.

ونقلت فرانس برس عن القصر الملكي البريطاني في بيان أن تشارلز الثالث سينصب في مراسم دينية، يجريها كبير أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، كما ستنصب كاميلا الملكة القرينة مع زوجها.

وتسود تكهنات في البلاد بأن تكون مراسم التتويج أقصر وأقل فخامة من المراسم التي استمرت ثلاث ساعات، ونصبت فيها إليزابيث الثانية على العرش عام 1953.

وكان قصر باكنغهام أعلن في الـ 8 من الشهر الفائت وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاماً، بعد أن حكمت بريطانيا مدة 70 عاماً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc