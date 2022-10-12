مصرع 30 شخصاً على الاقل في غرق زورقي مهاجرين في اليونان

أثينا-سانا

أعلن خفر السواحل اليوناني ارتفاع عدد ضحايا غرق زورقين الأسبوع الماضي في بحر إيجه باليونان إلى 30 قتيلاً على الأقل، بعد العثور اليوم على جثة جديدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي دعوته في تصريح أدلى به في قبرص إلى الضغط على النظام التركي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمنع الرحلات غير القانونية التي تبحر من تركيا، وإلا فإن الخسائر في الأرواح ستستمر.

ولفت مسؤولو خفر السواحل اليونانيون إلى أنه تم انتشال جثة امرأة اليوم قبالة جزيرة كيثيرا جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، كما تم إنقاذ ثمانين شخصاً في حادث الغرق هذا فيما تم اعتقال شخص يشتبه في أنه مهرب.

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