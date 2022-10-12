الأمم المتحدة تدعو إلى تحول تام لنظام الطاقة في العالم

جنيف- سانا

دعت الأمم المتحدة اليوم إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في المناخ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المنظمة العالمية للأحوال الجوية بيتيري تالاس قوله في بيان: إن “الوقت ليس في صالحنا ومناخنا يتغير أمام أعيننا وإننا بحاجة إلى تحول تام في نظام الطاقة العالمي”، محذراً من أن تحقيق الهدف بالتوصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 لن يكون ممكناً إلا في حال ضاعفنا إمدادات الكهرباء منخفضة الانبعاثات خلال السنوات الثماني المقبلة.

ولفت تالاس إلى أن قطاع الطاقة هو مصدر ما يقارب ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، مشدداً على أن “الانتقال إلى أشكال نظيفة لإنتاج الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة أمران حيويان”.

وفي تقرير جديد صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت فيه: إن “قطاع الطاقة ليس فقط مصدراً رئيساً للانبعاثات التي تؤدي إلى التغير المناخي، ولكنه عرضة للتغيرات التي ترافق الاحترار العالمي”.

ونبهت المنظمة إلى أنه في حال لم يسارع العالم إلى التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لإبطاء أزمة المناخ، فإن الأحوال الجوية القصوى ستعرض أمن طاقتنا للخطر، وقد تعرض إمداداتنا من الطاقة المتجددة للتهديد.

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