رسائل هادفة للأطفال عبر العرض المسرحي سفينة الفرح على خشبة القباني

دمشق-سانا

يتوجه الكاتب نور الدين الهاشمي في نصه المسرحي “سفينة الفرح”، إخراج محمد سالم، إلى الأطفال من خلال مجموعة من المفاهيم والقيم المجتمعية والأخلاقية، التي تمازجت مع الرؤى الإخراجية لتلامس الأفكار القلب بطريقة سلسة وبسيطة.

وتدور قصة العرض الذي انطلق على خشبة مسرح القباني اليوم حول ملك يفقد تاجه الذهبي في إحدى رحلات الصيد ليسقط التاج في النهر، ويقوم الملك بمنع الصيادين من الاقتراب ليعثر على التاج أبناء أحد الصيادين الفقراء فيأتيهم تاجر مستغل ويتفق معهم ويحتال عليهم لأخذ تاج الملك وشرائه من هذه العائلة الفقيرة التي تبحث عن لقمة عيشها عبر ممارسة مهنة الصيد.

ولفت مخرج المسرحية في تصريح لمراسل سانا إلى أن الهدف من العرض إيصال رسالة للأطفال مفادها أن العمل بشرف هو الأساس لحياة كريمة، إضافة إلى التأكيد على تكريس دور العلم في المجتمع وضرورة إعطاء الفرصة للجيل اليافع والشاب ليمارس دوره البناء والإيجابي في المجتمع.

ومن الحضور رأت المخرجة المسرحية سهير برهوم أن طاقم العمل قدم رسالة العرض بطريقة أقرب ما تكون إلى الكوميديا الهادفة، مشيرة إلى أن عروض الأطفال بشكل عام تحتاج إلى التركيز بشكل أكثر على عنصر المتعة من خلال توظيف الممثلين إمكانياتهم بشكل أكبر لجذب انتباه الطفل وهو المتلقي الحساس في المجتمع.

وشارك في العمل الذي قدمته مديرية المسارح والموسيقا مسرح الطفل والعرائس كل من زهير بقاعي وإنعام الدبس وغسان الدبس وعماد نجار ورولا طهماز وخوشناف ظاظا وعبد السلام بدوي وناصر الشبلي.

هادي عمران

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