تشرين التحرير في جلسة شعرية بثقافي بيت ياشوط

اللاذقية-سانا

“تشرين التحرير” عنوان الجلسة الشعرية التي أقامها المركز الثقافي العربي في بيت ياشوط اليوم لمجموعة من الشعراء، احتفاء بذكرى حرب تشرين التحريرية.

وشارك الشاعران فائز خنسة وتغريد خليل بقصائد حملت الهم الوطني والقومي، واحتفت بانتصارات جيشنا الباسل في حرب تشرين التحريرية على العدو الإسرائيلي، متماهية مع الانتصارات التي يحققها اليوم على الإرهاب بأشكاله المتعددة، وتضحيات شهدائنا الأبرار، إضافة إلى قصائد حملت الهم الاجتماعي والوجداني.

وشارك الشاعر علي سليمان بنصوص شعرية تميزت بحسها الوطني وتغنيها بأمجاد سورية وحضارتها الموغلة في القدم والتي قدمت الفكر والثقافة لكل شعوب الأرض، إضافة إلى تغنيه بانتصارات جيشنا الباسل التي سطرت في تشرين التحرير صفحات خالدة من المجد والعزة والكرامة للعرب أجمع.

وجاءت مشاركة الشاعرين ثائر محفوض وأحمد داؤد بقصائد موزونة بالفصحى وأخرى بالمحكية، حملت الهم الوطني والقومي والوجداني وتغنت بنصر تشرين التحرير وتضحيات الشهداء، إضافة إلى التغني بجمال سورية وطبيعتها الخلابة.

واختتمت الأمسية التي قدمها الشاعر علي الزينة بقصائد شعبية باللهجة المحكية للشاعر الشعبي علي دريعان، تنوعت بين الوطني والقومي والوجداني.

بلال أحمد

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