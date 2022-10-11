مشاكل تعديل شهادات طلابنا الدارسين في روسيا محور لقائهم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

موسكو-سانا

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم خلال لقائه الطلبة السوريين الدارسين في روسيا الاتحادية في مقر السفارة السورية في موسكو القضايا التي تعترض الطلبة في مسائل تعديل الشهادات وخاصة الماجستير والدكتوراه.

وأكد ابراهيم في رده على تساؤلات الطلبة أن الوزارة تبذل جهوداً مع الجهات القانونية السورية لصياغة مواد قانونية تلبي الأهداف التنموية للبلاد وبالتعاون مع الجهات الروسية في تحديد التعريفات القانونية للاختصاصات والشهادات العليا في الجامعات والمعاهد الروسية.

وأوضح ابراهيم أن تعديل الشهادات في سورية يجري وفق التعليمات القانونية السارية فيها، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ وخصوصية الجامعات التي حصل منها الطالب السوري على شهادته في روسيا.

وحول وقف تسرب الخريجين والموفدين السوريين بعد نيلهم الشهادات العليا أكد ابراهيم سعي الوزارة للمساعدة في توفير فرص العمل لحاملي الشهادات العليا.

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