بيسكوف: روسيا تتابع باهتمام امدادات السلاح إلى أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن بلاده تتابع باهتمام امدادات الأسلحة الغربية إلى نظام كييف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين: تم الإعلان على نطاق واسع من قبل مختلف البلدان عن المزيد من شحنات الأسلحة إلى كييف لذلك بالطبع سنراقب كل شيء باهتمام شديد.

وأشار بيسكوف الى أن روسيا تتوقع أن تواصل قمة مجموعة السبع السير على طريق المواجهة، لافتا إلى أنها تدرك جيدا المزاج السائد هناك عشية القمة.

وفي سياق متصل شدد بيسكوف على أن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية إلى كييف لن يغير من أهداف روسيا وقال: علمنا عن مثل هذه النوايا من البيانات الرسمية حول أنظمة الدفاع الجوي، وذلك سيجعل النزاع أطول وأكثر ألما للجانب الأوكراني، لكنه لن يغير أهدافنا والنتيجة النهائية.

وحول دعوة الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة مايكل مالين لفعل كل ما يمكن لدفع روسيا وأوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات قال بيسكوف: لا نعرف إلى أي مدى تصغي الإدارة الحالية والقادة العسكريون الأمريكيون الحاليون إلى رأي زملائهم السابقين، حتى الآن نسمع التصريحات الرسمية حول نيتهم مواصلة إمدادات الأسلحة وبالتالي إطالة النزاع.

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