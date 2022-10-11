بوتين يمدد قرار حظر تصدير السلع الغذائية الروسية حتى 2023

موسكو-سانا

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار حظر تصدير المواد الغذائية الروسية إلى عام 2023.

وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، ونقلته وكالة سبوتنيك “إنه تم تمديد الإجراءات الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها في مرسوم الرئيس الروسي في الـ 6 من آب 2014 من الـ 1 من كانون الثاني إلى الـ 31 من كانون الأول 2023”.

وخلال اجتماع بشأن مسار العمل الميداني الموسمي اليوم قال الرئيس بوتين “لسوء الحظ لا تزال شحناتنا من الحبوب والأسمدة إلى الخارج صعبة، وليس بالنسبة لنا وإنما لسوق الغذاء العالمي، مبيناً أن العقوبات المفروضة على روسيا تهدد بالتحول إلى مزيد من التدهور في الوضع وأزمة غذاء عالمية”.

وأكد بوتين أن هذا الوضع لا علاقة له على الإطلاق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في دونباس لكن هي الطريقة التي وضعت بها بعض الدول سياساتها المالية والغذائية، لافتاً إلى أن “المسؤولية عن الوضع تقع بالكامل على عاتق ما يسمى بالغرب الجماعي”.

وكان بوتين أكد في الـ 27 من أيلول الماضي أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مضيفاً: إن “هذا ليس مرتبطاً بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب بأجمعه”.

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